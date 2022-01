Sarà questa la prossima BMW X5 M? I render mostrano una griglia compatta e tanti muscoli

Tutte le case costruttrici stanno concentrando la propria attenzione sul futuro elettrico ed ecosostenibile, ma BMW va controcorrente sviluppando nuovi motori termici, e continuando a dare attenzioni ai suoi modelli più importanti. Tra questi c’è anche la BMW X5 M, pronta a ricevere un aggiornamento estetico.

La nuova X5 M è stata avvistata sempre più denudata dai camuffamenti, il che ha permesso di immaginare più chiaramente il possibile design della vettura finale, che probabilmente - e fortunatamente - non sfoggerà una griglia di dimensioni colossali come quella vista sull’elettrica iX M60.

Il team russo di Kolesa si è quindi messo davanti al PC per creare alcuni render che ci presentano un ipotetico look finale della vettura. Sebbene siano da prendere con le pinze, se la nuova BMW X5 M mantenesse questo aspetto, il risultato non sarebbe affatto male. L’auto ha un design aggressivo e muscoloso, con i gruppi ottici anteriori sottili e una griglia dalle dimensioni generose ma proporzionate ai volumi del SUV bavarese.

Il posteriore rimane più simile al modello uscente, ma sfoggia quattro scarichi, due per lato, e un paraurti dalle forme più movimentate che danno più tridimensionalità al tutto. I render di Kolesa si sono limitati al solo design esterno, ma ci si aspettano novità anche all’interno dell’abitacolo, in particolare con l’implementazione del nuovo sistema iDrive 8, composto da due schermi che svolgono rispettivamente la funzione di strumentazione e infotainment, già visto a bordo della iX (potete leggere la nostra prova della tecnologia invisibile della nuova BMW iX).