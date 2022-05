La prossima BMW Serie 4 avrà le griglie più piccole? Un render ne ipotizza il look

Negli ultimi tempi il design BMW si è evoluto radicalmente e in particolare abbiamo assistito ad un notevole aumento delle dimensioni delle iconiche griglie a doppio rene frontali, che hanno spesso fatto chiacchierare. Le nuove BMW Serie 3 e Serie 3 Touring mostrano però dimensioni convenzionali, e quindi c’è chi pensa al futuro della Serie 4.

In generale possiamo dividere i veicoli BMW attualmente disponibili in due categorie: quelli più lussuosi e “voluminosi” che sfoggiano le tanto chiacchierate griglie, e i modelli più piccoli che utilizzano ancora un doppio rene dalle dimensioni contenute, come Serie 2 e Serie 3. A questo punto c’è però il problema della Serie 4, che di fatto dovrebbe affiancarsi agli ultimi modelli citati in termini di dimensioni.

La BMW Serie 4 è stata la prima ad aver sfoggiato due griglie enormi che hanno scatenato le ire degli appassionati, anche se bisogna ammettere che con il loro design hanno lasciato un’impronta inconfondibile e originale. Il fatto che il restyling della nuova Serie 3 non abbia portato con sé le griglie più grandi fa pensare che la prossima Serie 4 potrebbe ricevere lo stesso trattamento, e per questo motivo X-Tomi Design ha pensato di realizzare un render che potesse ipotizzarne il look alla luce dei nuovi stilemi introdotti sulla Serie 3.

La sua interpretazione mette in mostra un frontale molto simile alla sorella più piccola, con i nuovi gruppi ottici più slanciati e con la firma luminosa a L rovesciata. Il doppio rene diventa più piccolo e in tinta nera così da impattare meno a livello visivo, e così facendo lascia lo spazio necessario per adottare una grossa “bocca” sulla parte bassa del paraurti.

Un look più pulito e in linea con i recenti stilemi del marchio quindi, ma allo stesso meno originale e caratteristico rispetto al modello attuale (a proposito, BMW ha presentato la M4 CSL, la Serie 4 più specialistica di sempre). Voi cosa ne pensate? Preferite il frontale attuale o questo più simile alla Serie 3? Fateci sapere la vostra opinione nel box riservato ai commenti.