La prossima BMW M5 Touring potrebbe costare meno di 150mila euro

La nuova BMW Serie 5 Touring potrebbe davvero costare meno della sua versione precedente (in termini reali). Di fatto sono passati 14 anni dall'ultima versione della Serie 5 Touring, altresì detta E61. Il suo successore, ovvero la G99, è prevista per la fine dell'anno e ci si aspetta che avrà un prezzo poco al di sotto dei 150.000 euro.

Attualmente, una BMW i5 M60 Touring ha un prezzo base di 101.500 euro in Germania. La casa tedesca richiede 101.300 euro per la più piccola M3 Touring. Quando la M5 Touring E61 è stata lanciata in Germania nel maggio 2007 con il suo motore aspirato V10 da 5,0 litri, il prezzo era di 94.100 euro, ma se adeguiamo i prezzi all'inflazione, il computo generale prevede che, in proporzione, il prezzo (rispetto all'aumento generale dei prezzi dettati appunto dall'inflazione negli anni) sarà inferiore.

Si prevede che la M5 Sedan G90 sia leggermente più economica della station wagon, considerando che la M3 Competition xDrive Sedan costa 1.000 euro in meno rispetto alla versione con il tetto più lungo. Tra le due varianti di carrozzeria della prossima M5, ci aspettiamo di vedere prima la berlina e poi la station wagon. BMW ha annunciato questa settimana che prevede di avviare la produzione del G99 nel quarto trimestre dell'anno. Ciò significa che le consegne dovrebbero iniziare entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025 (una vecchia BMW serie 5 è stata ritrovata sul fondo di un fiume: neanche un segno di ruggine).

La vettura riprende il design della sedan, con una griglia anteriore più pronunciata e linee affilate. Le dimensioni saranno maggiori rispetto al modello precedente. All'interno, troviamo un display curvo, un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment con supporto per Android Auto e Apple CarPlay. Gli interni offrono sedili sportivi e materiali vegani. Il vano di carico può ospitare fino a 1.700 litri. Le motorizzazioni includono versioni elettriche con fino a 593 cavalli e una autonomia di 560 chilometri, insieme a varianti ibride e diesel.

