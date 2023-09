La prossima BMW M3 dirà addio al motore a benzina? I bavaresi ci pensano

Negli scorsi giorni è arrivata l'ufficialità circa il fatto che la prossima BMW M3 sarà elettrica. I vertici aziendali hanno fatto sapere che la berlina sportiva entrerà per la prima volta nel mondo del green, alla luce anche della diffusione sempre maggiore degli EV.

Il nuovo modello di M3 dovrebbe uscire nel 2027 o 2028, di conseguenza significa a soli 8 o 7 anni di distanza dallo stop dell'Ue di benzina e diesel che ricordiamo, scatterà nel 2035.

Resta però un grande punto interrogativo: la prossima M3 sarà solo elettrica o sarà affiancata anche dal classico motore a benzina? Secondo BMWBlog l'azienda sta ancora valutando il da farsi e solo nei prossimi mesi scopriremo quali saranno i piani prescelti.

Il progetto dell'M3 termica si chiama G84 e nel caso in cui alla fine dovesse ottenere il lasciapassare continuerà ad utilizzare il motore S58 in linea con le normative Euro 7 e gli standard sulle emissioni in vigore dal 2025, a meno di rinvii.

La prima M3 elettrica ha invece il nome in codice di ZA0 e sarà costruita sulla piattaforma Neue Klasse EV-first, segnando una definitiva rivoluzione rispetto alle M3 viste fino ad ora sulla strada. La green sarà quindi affiancata dalla versione benzina? E se sì, in cosa differenzieranno le due berline sportive?

Una scelta univoca potrebbe essere azzardata in ogni caso perchè nel 2028 non si potrà ignorare l'avanzata dell'elettrico, che con grande probabilità registrerà più vendite del termico, ma nel contempo bisognerà capire se i tempi per abbandonare un'M3 a benzina saranno già maturi.

Anche a livello di marketing una doppia Serie 3 sportiva rappresenta una grande sfida: come fare a commercializzare entrambe? I manager dell'azienda dell'elica dovranno essere bravi a fare leva sui punti di forza delle due vetture così vicine ma nel contempo così diverse, e non sarà una sfida affatto semplice.

La sensazione è che una decisione verrà presa solo all'ultimo, il che significa attorno al 2025-2026, indicativamente 18-24 mesi il via del progetto. Di conseguenza non ci resta che metterci comodi e restare in attesa di ulteriori indiscrezioni, ma anche conferme o smentite, sul futuro della storica berlina di casa BMW.