La prossima Abarth di Fiat sarà un SUV: ecco la Fastback dello Scorpione

La prossima auto Abarth di casa Fiat non sarà la 600 ipotizzata nelle scorse settimane, bensì un SUV e precisamente la Fastback. Si tratta di una vettura che probabilmente pochi di voi conoscono essendo la stessa destinata al mercato sudamericano.

Più precisamente la Fiat Fastback è venduta in Brasile e si tratta di fatto di un crossover compatto che nella terra verdeoro compete con la Renault Arkana. Stellantis, per questione di omologazione, non ha in programma di vendere la Fastback nel Vecchio Continente e quindi in Italia, di conseguenza la vettura resterà relegata solo al Sud America.

La Fastabck è un'auto che misura 4,42 metri di lunghezza e nella sua versione dello Scorpione monterà dei cerchi in lega da 18 pollici che danno alla vettura un aspetto senza dubbio molto sportivo. A impreziosire la carrozzeria troviamo il classico badge Abarth sul frontale e in coda, nonchè una "tricolorazione" decisamente ben riuscita che vede il grigio come colore principale e il nero sul cofano e il tetto. A dividere i due colori una sottile striscia di colore rosso che attraversa tutta la vettura, tonalità che tra l'altro ritroviamo anche negli specchietti.

Sotto il cofano ci sarà un propulsore da 185 cavalli e 270 Nm di coppia, lo stesso già montato sull'Abarth Pulse, di conseguenza non ci aspettiamo prestazioni esagerate, ma in ogni caso, almeno dal punto di vista estetico, la Fastback “scorpionizzata” farà la sua bella scena.

Attualmente la gamma Abarth europea è presente solamente sulla Fiat 500, a cominciare dalla classica versione termica e arrivando fino alla recente 500 elettrica con tanto di sound artificiale. Qualcuno ha ipotizzato anche una versione Abarth della Fiat Topolino, uno scorpioncino davvero cattivo, ma sembra complicato vedere in produzione un modello del genere, così come sarà impossibile osservare sulle strade italiane la Fastback. Chissà che comunque in futuro la gloriosa azienda dello scorpione non ci riservi qualche sorpresa.