Il Governo proroga il bonus benzina da 200 Euro per tutto il 2023: come ottenerlo

Mentre è stato congelato lo sciopero dei benzinai in programma 25 e 26 Dicembre 2023, è arrivata la notizia che il Governo ha deciso di prorogare fino a dicembre 2023 il bonus benzina da 200 Euro, che i datori di lavoro possono offrire ai dipendenti.

Nella norma, approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso 10 Gennaio 2023, si legge anche che tale incentivo economico non andrà a concorrere al reddito riconosciuto al dipendente.

Il bonus può essere erogato a tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione di quelli pubblici, ma sta all’azienda decidere se riconoscerlo o no. Ciò vuol dire che non sarà nemmeno necessario presentare domanda ad alcun ente, come ricordato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso Luglio 2022. La misura si basa sulla “buona volontà” del datore di lavoro, che può scegliere di sostenere i propri dipendenti indipendentemente dal tipo di ruolo o contratto. Di per se quindi se un'azienda dovesse decidere di non erogarlo, non si tratterebbe di una violazione.

L’erogazione può avvenire tramite uno o più buoni carburanti o tramite fringe benefit di un valore massimo di 258,33 Euro.

Inizialmente la scadenza era prevista a Gennaio 2023, ma alla luce della nuova corsa del costo dei carburanti il Governo Meloni ha deciso di prorogarlo fino a Dicembre 2023.