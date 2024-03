Proprietario di una vecchia Tesla Model 3 prova l'Highland: 'Non vale l'aggiornamento'

La nuova Tesla Model 3 è stata ufficialmente svelata lo scorso settembre, la cosiddetta Highland. Si tratta di un modello che ha visto diverse migliorie sia dentro che fuori, ma che alla fine non ha convinto il proprietario di una vecchia Model 3, leggasi lo youtuber Andy Slye.

Dopo averla testata a lungo ha deciso che la sua M3 firmata 2018 fosse ancora un'ottima auto, all'altezza del modello 2024, e che l'aggiornamento quindi non valesse l'investimento. Andy sottolinea il fatto che, come ogni nuovo iPhone in vendita, si pensa che anche la Model 3 Highland fosse migliore della precedente, ma in realtà non presenta migliorie tali da convincerlo a cambiare macchina.

Sia chiaro, la Model 3 aggiornata è un'ottima vettura, e anche lo stesso Slye lo ammette: "Se sei alla ricerca di una nuova auto e hai un budget di $ 50.000 (in Italia si parte da 42.490 euro), questa è senza dubbio la migliore auto disponibile, elettrica o no. Ma questo basta per farmi passare alla Highland?". E dopo un lungo test drive la risposta è stata negativa.

Lo youtuber segnala i miglioramenti della nuova Model 3, a cominciare dalla qualità di guida, dall'aerodinamica e dalla silenziosità dell'abitacolo. Tuttavia il buon Andy ha ritenuto che non fossero sufficienti a mandare in pensione la sua Model 3 del 2018 con 225mila chilometri sul tachimetro, per acquistare la nuova versione.

“La mia Model 3 del 2018, anche con 140.000 miglia sul contachilometri, è ancora la migliore auto che abbia mai posseduto e continua a migliorare con gli aggiornamenti via etere”, spiega. Tali upgrade hanno migliorato l'auto nel tempo, e tenendo conto che Slye ha anche concluso il finanziamento, non vede perchè dovrebbe cambiare modello.

"Questa Model 3 ha la trazione integrale bimotore Ultra Red Long Range – dice riferendosi all'Highland testata - con le nuove ruote Photon da 18 pollici e costa 51mila dollari tasse escluse. Il cambiamento più evidente è il nuovissimo ed elegante design nella parte anteriore che sembra ispirarsi alla Model S, oltre ai nuovi fari più sottili che sembrano versioni socchiuse dei fari precedenti".

E ancora: "L'ho guidato esattamente come guido la mia Model 3 del 2018, e 275 Wh/miglio è circa quello che ottengo in inverno nella mia auto che ha un'efficienza solitamente di 252 Wh/miglio. Non ho visto alcun drastico miglioramento nell'efficienza rispetto alla mia Model 3 del 2018, ma la mia auto è a trazione posteriore rispetto a questa che è a trazione integrale".

Sugli interni spiega come gli stessi siano leggermente migliorati nella Model 3 del 2024 rispetto alla sua, ma non in maniera così significativa. Di conseguenza ha concluso che: “La mia vecchia Model 3 è ancora un'auto veloce che continua a non farmi sentire il bisogno di acquistare una vettura termiche. Ha il miglior sistema avanzato di assistenza alla guida che funziona ancora allo stesso modo e riceve regolarmente aggiornamenti software oltre ad essere ancora una delle auto più sicure mai realizzate".

E chissà che Slye non possa farsi convincere dalla nuova Tesla Model 3 Performance, o meglio “Plaid”, in arrivo, ma in questo caso parliamo di cifre ancora più alte.