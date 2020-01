Proprietario di Tesla ringrazia l'Autopilot per avergli salvato la vita: il video

Dal video in alto è possibile vedere una Tesla Model 3 sfiorare una Jeep. L'impatto secco è stato evitato grazie all'Autopilot che in quel momento gestiva la vettura, e tutta la dinamica è visibile da varie angolazioni (trovate le altre clip in fondo alla pagina).

A una prima occhiata sembra di trovarsi di fronte a un banale incidente stradale di lieve entità, ma la Jeep faticava in modo evidente a tenere la propria corsia nel momento nel quale tocca la berlina californiana. Ad un'ispezione più accurata dell'intero filmato però si può capire in che modo le cose sarebbero potute andare molto peggio, come precisato dall'interessato nella descrizione del video caricato su YouTube.

Per fortuna però il sistema di guida autonoma ha reagito in modo molto cauto nonostante la Jeep si avvicinasse inesorabilmente, portando quasi a termine una manovra di speronamento, culminata semplicemente in una leggera scodata della Model 3, che però a tali velocità avrebbe potuto portare ad un ribaltamento del veicolo o ad un'uscita di strada.

Subito dopo il sistema di controllo della trazione ha riacquistato il controllo della vettura, rimettendola in pista in modo fluido e senza pericolo, e alla fine l'unico danno è stata un'ammaccatura riportata al posteriore.

Di recente l'Autopilot è stato utile anche in almeno altre due occasioni. Nella prima è stato capace di evitare un incidente frenando in modo tempestivo, mentre nella seconda è stato in grado di evitare un puma mentre attraversava di corsa la carreggiata.