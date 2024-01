Proprietario di una Tesla Model Y realizza porta pannelli solari: 65km di autonomia in più

E' molto curioso il progetto realizzato da un proprietario di una Tesla Model Y che ha deciso di dotare la sua auto elettrica di una “batteria” aggiuntiva, precisamente un porta pannelli solari.

Secondo quanto spiegato dallo stesso inventore, si tratta di un sistema in grado di generare da 2.000 a 4.000 W di potenza il che si traduce in un'autonomia che varia dai 30 ai 125 chilometri in più, per una media quindi di circa 65 km al giorno, utilizzando esclusivamente l'energia solare.

Si tratta di una “ricarica” non indifferente, tenendo conto che nelle stagioni calde, e con una media di 25 giorni di sole al mese, si possono ottenere fino a 1.600 km circa di autonomia in media. La particolarità di questo sistema è che è funzionante anche durante il viaggio, non soltanto quando la vettura è ferma, anche se non è ben chiaro se il riferimento sia alla versione con i pannelli chiusi o aperti.

Il costruttore spiega di averlo realizzato di modo che si integri alla perfezione con il profilo aerodinamico della Model Y, anche se, ad essere sinceri, dalle foto non si direbbe. In ogni caso vogliamo credere allo stesso, che ha spiegato anche che la struttura è stata costruita con un telaio in fibra di carbonio, che garantisce un ottimo rapporto resistenza/peso. Il progetto incorpora inoltre dei metodi innovativi per raffreddare i pannelli solari.

Il suo ideatore garantisce un impatto minimo sulle prestazioni del veicolo di conseguenza chiunque si stesse domandando se il peso dei pannelli solari e della struttura vada ad incidere sull'autonomia della stessa Model Y, ha già la risposta.

Il progetto è costato tempo e anche soldi, visto che fra ricerca, materiali e manodopera il suo ideatore ha investito ben 50mila dollari, mentre, per quanto riguarda il prezzo di vendita, il modello da 2 kW è acquistabile a 2.000 dollari, che diventnoa 4.000 per quello da 4 kW.

Il team che ha inventato il sistema di pannelli solari portatili ha detto di essere al lavoro su una soluzione ancora più economica e nel contempo pratica. Ovviamente si tratta di una scelta non inedita, visto che già in passato abbiamo visto qualcosa di simile; basti pensare ad esempio, che la Hyundai Ioniq 5 monta i pannelli solari sotto al tetto con l'obiettivo di ricaricare l'auto in viaggio.

Ma sapete quanti pannelli solari servono per ricaricare un'auto elettrica? Forse più di quanto pensiate.