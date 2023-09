Una Tesla Model 3 affronta una strada allagata: una pessima idea

Una Tesla Model 3 è stata ripresa in Cina mentre il proprietario ha deciso di darsi al guado in una strada alluvionata. Le conseguenze di un'azione simile possono ripercuotersi sul corretto funzionamento delle batterie, causando danni importanti.

Guidare veicoli, inclusi Tesla e altri veicoli elettrici, in acque alluvionali è pericoloso e sconsigliato. Anche se i veicoli elettrici possono non avere un motore a combustione interna con componenti idraulici, ci sono comunque rischi significativi associati a questa pratica per via del rischio di danni ai componenti, di compromettere seriamente la meccanica e della perdita di trazione, con conseguenti rischi anche per la sicurezza del conducente.

Il video, che vi alleghiamo in fondo all'articolo, lascia intendere che il veicolo stia navigando abbastanza bene in quelle condizioni. Vi è un lato certamente confortante, ovvero che la griglia del motore è situata più in alto rispetto ai motori a combustione interna tradizionali.

Questo non deve certamente costituire un incentivo ad avventurarsi in esperienze simili per i motivi di cui vi abbiamo già parlato. Inoltre, anche se il motore non dovesse essere esposto all'ingresso diretto dell'acqua, altri componenti sensibili, come la batteria (cambiare la batteria costa circa 11mila euro in Italia), possono essere vulnerabili e danneggiarsi significativamente se esposti all'acqua.

Una batteria danneggiata può diventare molto pericolosa. La testimonianza proviene dall'Australia, dove nei pressi dell'aeroporto di Sidney un'auto elettrica ha preso fuoco coinvolgendo anche i veicoli vicini. Le autorità hanno stabilito che le cause sono proprio dovute al comparto batteria che era usurato.