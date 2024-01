Proprietario Porsche Taycan si lamenta: 'Solo 200km di autonomia', ma viaggia a 160...

L'autonomia delle auto elettriche è uno dei grandi motivi che spinge molti a non fare ancora il grande passo, entrando a piè pari nella mobilità green. Nonostante oggi la maggior parte delle vetture in circolazione faccia tranquillamente i 3/400 km con una ricarica, sono ancora tanti gli scettici.

Un esempio lampante ci viene dal gruppo Facebook “Quelli che viaggiano in elettrico”, una pagina social che vanta diverse migliaia di appassionati di auto elettriche, e su cui è stata postata una testimonianza da parte di un utente.

Come sempre non faremo il nome per rispettare la privacy, ma pubblichiamo il post messo online qualche ora fa. “Piccolo aneddoto – scrive l'automobilista elettrico - qualche giorno mentre ricaricavo ad una HPC arriva uno con una Porsche Taycan che si collega alla stessa colonnina (tra l’altro l'altra era libera)”.

La Porsche Taycan ha registrato in forte calo sul mercato dell'usato, ma resta comunque un'auto fantastica che nella versione base ha una velocità massima di 230 km/h, 408 cavalli, 5,4 secondi per arrivare ai 100 km/h e un'autonomia che si aggira attorno ai 350/400 km.

“Dopo un po’ iniziamo a parlare – ha proseguito nel suo racconto - ed inizia (il proprietario della Porsche ndr) a lamentarsi dei costi delle ricariche e dell’autonomia della sua auto. Gli spiego che è meglio usare gli abbonamenti (materia che conosce poco)”.



Il nodo cruciale della questione, però, sembrerebbe essere l'autonomia della sportiva di Stoccarda: “Quando passiamo all’autonomia – prosegue nel suo racconto l'utente - gli dico che in inverno e in autostrada aumentano i consumi. Lui dice che lo sapeva ma che non è possibile fare solo 200km con una ricarica. Al che gli chiedo a che velocità andava di solito 'ai 160 km/h'”.

Quindi il finale a sorpresa: “Gli spiego che dai 120 in su la resistenza aumenta esponenzialmente quindi a quella velocità è probabile fare così poco e che quindi per aumentare l’autonomia dovrebbe andare più piano. Risposta 'Eh ma se prendi una Porsche non puoi andare più piano!'”.

Questa storia breve ci dimostra come siano ancora scarse le conoscenze verso l'elettrico anche da parte di chi è in possesso di una vettura green. Acquistare un'auto con la batteria vuol dire (quasi) dimenticarsi come si guidava con il termico, rivedendo le proprie abitudini con un viaggio più ragionato e se vogliamo intelligente.

Il fatto che in inverno l'autonomia delle auto elettriche diminuisce fino al 30% è tra l'altro saputo e risaputo, ma evidentemente sono ancora molti coloro che ignorano le basi, mettendosi al volante di una green in maniera decisamente poco ragionata.