Il proprietario di una Mustang ha trovato un biglietto di ringraziamento nell'abitacolo

Il mondo dell'automotive non se la sta passando benissimo in alcuni ambiti, eppure trova ancora il modo (e il tempo) di regalarci storie di grande passione. Lo sa bene il fortunatissimo nuovo proprietario di una Ford Mustang, che dentro al vano portaoggetti dell'auto ha trovato un biglietto di ringraziamento scritto a mano.

La lettera è stata scritta a mano da due dipendenti dello stabilimento in cui il veicolo è stato assemblato. Gli operai hanno semplicemente ringraziato dell'acquisto e di aver scelto una Mustang (sapete che Sydney Sweeney ha creato una speciale Ford Mustang GT?), hanno così accolto l'automobilista nella famiglia Ford. Un gesto semplice che non è passato inosservato, soprattutto in momenti come questo in cui le auto più sportive e muscolose stanno lentamente sparendo (soprattutto in UE).

Smancerie a parte, occorre comunque mettere in chiaro alcuni punti. Il primo, non si tratta di una Ford Mustang a caso, ma di una Dark Horse (la nuova Ford Mustang Dark Horse 2024 arriva in Europa), vale a dire la versione più esclusiva e dedicata alla guida su pista, dotata di un motore V8 aspirato da 5 litri capace di erogare oltre 500 CV di potenza. Il secondo punto, invece, riguarda l'acquirente del modello. Anche in questo caso non è un automobilista casuale, ma Chris Cervenka, un esperto di Mustang e di auto sportive in generale, come si può evincere dal suo profilo Instagram.

Il caso ha fatto immediatamente il giro del web, diventando subito virale; la notizia, su X, è stata anche ripresa da Jim Farley, CEO di Ford. "Amo la dedizione del nostro team" ha scritto Farley, rilevando che che alcuni dipendenti dello stabilimento di assemblaggio di Flat Rock (Michigan), dove Cervenka ha acquistato il proprio modello, hanno lasciato varie lettere in alcune Ford Mustang nuove di zecca. Chi sarà il prossimo a ricevere il bigliettino di ringraziamento?