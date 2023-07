Proprietario di Mercedes chiede all'auto cosa ne pensa di BMW: la risposta esilarante

Un simpatico scambio di battute quello fra il proprietario di una Mercedes e la sua stessa auto, in merito alla BMW. Il guidatore ha chiesto tramite sistema automotive: "Ehi Mercedes, cosa ne pensi della BMW?", e la risposta l'ha un po' spiazzato.

Il computer di bordo ci ha infatti pensato un istante per poi replicare: “Lo stesso che pensi tu. Altrimenti non saremmo seduti qui”. Il video è stato girato da Dieter Pey e poi pubblicato su Youtube (lo trovate qui sopra), e di fatto conferma quanto l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante negli ultimi tempi.

Proprio Mercedes, ad esempio, ha annunciato l'arrivo di ChatGPT nel proprio sistema, un'integrazione che renderà il dialogo con l'assistente vocale delle auto della casa della stella senza dubbio più interessante rispetto ad ora, con la possibilità di interpellare la stessa su moltissimi argomenti, ottenendo in cambio risposte molto simile a quelle dell'uomo.

BMW sta invece sperimentando l'intelligenza artificiale col design dei suoi nuovi modelli. Una sfida quindi senza esclusione di colpi quella fra le due aziende automobilistiche più gloriose di Germania, che negli ultimi anni aveva raggiunto dei picchi massimi con il video della casa dell'elica in occasione del pensionamento dell'ex capo Mercedes, Dieter Zetsche.

Nel 2019 i bavaresi avevano realizzato una pubblicità in cui un attore interpretava l'ex capo del gruppo Daimler che dopo il pensionamento tornava a casa, ammirava la sua Mercedes vintage, per poi salire su una BMW i8 Roadster. Un vero e proprio colpo di genio con tanto di annuncio: “Grazie, Dieter Zetsche, per tanti anni di stimolante competizione”, a cui Mercedes aveva replicato via Twitter poco dopo scrivendo: “Grazie BMW per il gentile suggerimento, ma siamo sicuri al 100% che ha già deciso di passare a EQ”.

Uno scambio di battute che era stato acclamato dalla rete: "A chiunque in BMW abbia avuto questa idea dategli una medaglia!”, ma anche "Adoro il modo in cui, nonostante la rivalità, queste aziende si rispettano sempre a vicenda".

Sia BMW che Mercedes hanno registrato un calo di vendite nel 2022 ma l'azienda bavarese ha superato gli storici rivali, anche se di poco: 2.100.692 di auto piazzate a livello globale lo scorso anno contro le 2.043.900 di Mercedes.