Proprietario di Dodge Charger prova a impedire la rimozione del veicolo, ma finisce male

In alcuni casi, quando si parcheggia la propria vettura in aree in cui vige il divieto assoluto di sosta, il codice stradale prevede la rimozione del veicolo attraverso un apposito carro attrezzi. Negli Stati Uniti questa pratica è particolarmente comune, e un recente episodio dimostra quanto poco vada a genio ad un automobilista.

La clip in fondo alla pagina, pubblicata su Reddit un paio di giorni fa, ha come protagonista una Dodge Charger sollevata in aria da un autorimorchio. Questo tipo di veicolo possiede un lungo braccio che si allunga verso il retrotreno dell'auto e va ad agganciarsi all'asse preposto alla trazione. Una volta che la procedura è ultimata il conducente non è in grado di reagire e di rimuovere il bloccaggio (non sono tuttavia mancati gli incidenti: ecco un SUV che cade da un carro attrezzi in movimento).



Nonostante tutto il proprietario della Charger ha tentato, attraverso la trazione integrale, di opporre tutta la resistenza che poteva mentre il posteriore dell'auto era sollevato in aria. Essendo ancora al volante ha ingranato la prima e ha accelerato mettendo in difficoltà l'operatore del carro attrezzi e ponendo a repentaglio la sua stessa incolumità.



Al momento non è chiaro come facesse l'uomo a trovarsi al posto di guida, ma è molto probabile che sia saltato in macchina durante lo svolgimento dell'operazione di recupero. Alla fine dei conti però ha ottenuto ben poco, se non il danneggiamento del suo stesso veicolo. Il paraurti anteriore infatti non ne è uscito illeso, e lo stesso vale per quello posteriore e per il fondo della muscle car.



Ovviamente il nostro consiglio è di non opporre resistenza agli interventi di recupero, in quanto ormai è troppo tardi per risolvere la questione. Adesso però, attenendoci alla vettura americana, vogliamo concludere rimandandovi ad un episodio molto particolare: la star dell'NBA Ja Morant regala una Charger Hellcat al padre, e la reazione dell'uomo alla sorpresa è impagabile.