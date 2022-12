I proprietari di veicoli ibridi plug-in usano poco l'elettrico: i dati shock degli esperti

Il futuro dell’industria automotive è chiaramente elettrico, ma quanto ci credono i cittadini? Mentre in Canada si spinge per una produzione maggiore di veicoli elettrici dal 2026, gli analisti suggeriscono che i proprietari di veicoli ibridi plug-in utilizzano raramente il propulsore elettrico, contro le previsioni iniziali.

Secondo quanto stimato dall'International Council on Clean Transportation (ICCT), a partire dai numeri inizialmente diffusi dall'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) per classificare l’efficienza dei veicoli, la percentuale di viaggi gestiti interamente dai motori elettrici è inferiore del 26-56% rispetto alle ipotesi originali del regolatore. In altri termini, il consumo di carburante reale è nettamente superiore e l’impatto positivo sul calo di emissioni è sensibilmente inferiore.

Gli autori dello studio, ripreso da CarScoops, giustificano questi dati considerando le agevolazioni fiscali offerte negli Stati Uniti: alcuni cittadini potrebbero avere compiuto il passaggio dalla combustione interna all’ibrido senza considerare la vera utilità degli PHEV, affidandosi quindi quasi esclusivamente al componente ICE, sfruttando gli incentivi per spendere meno sul veicolo.

Questa la dichiarazione dell’ICCT: “Nuovi set di dati in crescita indicano che i PHEV non stanno raggiungendo le riduzioni delle emissioni che si presume generino ai fini della conformità e dell'etichettatura. Le tendenze nei nuovi dati PHEV indicano chiaramente la necessità di un'ispezione molto più attenta e di un'indagine più ampia sull'uso di PHEV per informare il trattamento normativo”.

In breve, i produttori e gli enti regolatori dovranno aggiustare la classificazione dei veicoli, ma anche promuovere l’utilizzo del motore elettrico tra i consumatori, magari mediante il sistema infotainment del mezzo. Solamente in questo modo sarà possibile avere un impatto maggiore sulla riduzione delle emissioni, rispettando le previsioni originali.

Tornando invece in Italia, ecco le tre auto ibride usate più vendute nel 2022.