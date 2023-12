I proprietari di Tesla fanno più incidenti degli altri? Lo studio

I proprietari di veicoli Tesla rimangono coinvolti in più incidenti rispetto a chi guida qualsiasi altro brand automobilistico. A renderlo noto è una statistica ufficiale che ha preso in esame decine di milioni di casi avvenuti negli USA, stilando un elenco di 30 produttori.

Si tratta di un report pubblicato da LendingTree. I casi presi in considerazione vanno dal 4 novembre 2022 al 14 novembre del 2023, ed è stato scoperto che, per quanto riguarda Tesla, ci sono 23,54 incidenti ogni 1.000 automobilisti, tant'è che a volte arrivano anche a urtarsi a vicenda, come nel caso dello scontro fra tre Tesla bianche. Dunque, il marchio di Elon Musk si ritrova primo in questa singolare classifica, seguito poi da RAM (22,76 incidenti per 1.000 automobilisti) e Subaru (20.90 incidenti per 1.000 automobilisti).

Lo studio di LendingTree è andato anche oltre. Le ricerche hanno incluso anche i casi di DUI, ovvero di guida in stato di ebbrezza, ma anche di eccessi di velocità e altre situazioni classificate come "incidents". In questo caso, la classifica cambia. RAM passa al primo posto con 32,90 incidenti per 1.000 automobilisti, segue (ancora) Tesla con 31,13.

Per essere precisi, in questo report non si indaga in alcun modo sulle cause che hanno portato agli incidenti in questione (Tesla Model 3, 'salva' automobilista dopo incidente shock). Cercare di elencare in qualche modo delle probabilità di difetti meccanici, tecnologici o delle semplici disattenzioni alla guida è dunque impossibile. Certo qualcuno ha già puntato il dito contro Autopilot dopo il recente richiamo di circa 2 milioni di Tesla per problemi software, non esistono però prove che il sistema di Guida Semi Autonoma sia responsabile di un gran numero di incidenti. Spesso, più semplicemente, è l'errore umano a generare disastri.