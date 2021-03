Proprietari di auto tradizionali si divertono a occupare le colonnine per EV: ecco i casi

L'infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche sta crescendo in modo costante, ma per portare al massimo la batteria di un'auto elettrica è richiesta ancora tanta pazienza, soprattutto se prima di collegare la propria vettura bisogna richiamare i proprietari di auto tradizionali che bloccano illegalmente il posto riservato alle EV.

Il fenomeno delle vetture con motore termico parcheggiate davanti alle colonnine di ricarica è oramai conosciuto, ma se qualcuno può pensare si tratti in ogni caso di comportamenti non intenzionali si sbaglia di grosso.

Su Twitter spopolano le immagini scattate da alcuni utenti frustrati, i quali non hanno potuto immettere energia elettrica nelle proprie auto a causa di "burloni" della strada. Il post in fondo alla pagina, pubblicato da Arash Malek, immortala una situazione assolutamente evitabile: il nocciolo della questione non sta nel fatto che davanti ad un Tesla Supercharger è stata fermata una Honda Odyssey, ma nella particolarità che il suo proprietario vi ha persino incastrato il connettore tra le lamiere del cofano, rendendo praticamente impossibile agli altri utenti usare l'infrastruttura.

Malek ha fatto notare anche il cartello il quale indica la rimozione forzata delle auto non elettriche in caso di parcheggio nelle aree contrassegnate dallo stesso, ma che al contempo non c'era nessun numero telefonico da poter utilizzare in caso di problematiche di questo tipo.

Oramai quasi in ogni Paese del mondo si è legiferato per evitare disagi simili, ma evidentemente una parte degli automobilisti (speriamo minima) non ha intenzione di rispettare le leggi. La polizia di Francoforte però ha deciso di punire severamente i contravventori: ecco com'è intervenuta su una costosissima Lamborghini Huracan.

In chiusura vogliamo invece rimandarvi ad una situazione simile a quella raffigurata in calce: ecco il proprietario di un pickup Dodge con tanto di scritta "la vedo come una Prius" mentre occupa un Tesla Supercharger.