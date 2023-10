Proprietari auto elettriche USA insoddisfatti: 'Quasi uno sue due torna al benzina'

Le auto elettriche stanno continuando la loro lenta ascesa, affrontando mille difficoltà, e nonostante lo stop di benzina e diesel in UE dal 2035 e la questione “ambiente”, sono ancora moltissimi gli scettici nei confronti degli EV.

Il problema è che anche coloro che acquistano le vetture a zero emissioni, tendono a tornare “all'ovile”, lasciando la strada nuova per quella vecchia, quindi passando dalla green al motore termico.

A svelarlo sono due studi citati dall'agenzia di stampa Ansa e realizzati da Cox Automotive e S&P Global Mobility, attraverso cui si sottolinea un atteggiamento non proprio positivo nei confronti delle vetture al 100% elettriche e verso questo nuovo tipo di mobilità.

Cox Automotive ha intervistato ben 152 concessionari e di questi meno di uno su tre, precisamente il 31 per cento, si dice ottimista in vista del passaggio alle auto elettriche. Il 45 per cento dei venditori di automobili, invece, afferma che le auto elettriche devono ancora dimostrare di essere una valida alternativa ai motori a combustione interna. Un dato che per certi versi sorprende, visto che dovrebbero essere gli stessi concessionari a spingere la vendita di EV, ma evidentemente non è così.

Per quanto riguarda invece i singoli automobilisti, i dati dello studio realizzato da S&P Global Mobility, evidenziano come quasi un possessore su due di auto elettriche, esattamente il 47,9 per cento, sia intenzionato a tornare ad acquistare un veicolo con motore benzina e diesel.

Un dato eloquente che però non vale per i proprietari di Tesla, che può godere dei clienti più fedeli: 7 su 10 riacquistano Tesla restando quindi nel mercato dell'elettrico. In generale il 'tasso di fedeltà al tipo di alimentazione' è del 52,1 per cento (dati di luglio 2023), e i più convinti sono appunto i sopracitati proprietari di Tesla (76,7% secondo S&P, più alto rispetto al sopracitato studio).

Bene anche i clienti di Mercedes, fedeli al 56.6 per cento e dato in crescita rispetto al 24.3 di tre anni fa. In ogni caso secondo il 53 per cento degli automobilisti i BEV sono il futuro e a breve i modelli a batteria sostituiranno quelli termici. Inoltre, stando a quanto riferito da WardsAuto, gli EV verranno sempre più acquistati man mano che saranno disponibili più modelli, soprattutto a buon mercato.