La proposta: 426 miliardi per permettere a tutti di acquistare un'auto elettrica

Il Senatore dello Stato di New York Chuck Schumer vuole che ogni americano si sposti usando veicoli elettrici. Vale sia per le auto di proprietà che per i mezzi pubblici. Per farlo ha proposto un piano gargantuesco da 462 miliardi di dollari.

"È una proposta per dare auto pulite a tutti gli americani", ha sintetizzato Schumer. Il progetto prevede un bonus di almeno 3.000$ per cittadino americano, un incentivo per consegnare l'attuale veicolo inquinante per un'auto di tipo ibrido, plug-in ibrido o elettrica (conoscete la differenza?). Secondo Schumer la sua proposta sarebbe in grado di creare una transizione da combustione e elettrificazione per 63 milioni di veicoli in 10 anni, circa un quarto di tutti i mezzi in circolo nelle strade americane.

L'obiettivo finale si pone una deadline: entro il 2040 tutti i veicoli sul suolo americano dovranno essere alimentati da propulsione elettrica. La proposta è stata minuziosamente presentata e argomentata dal Senatore Chuck Schumer sulle pagine del New York Times.

Solo le auto ibride o elettriche possono beneficiare dell'incentivo, niente auto moderne a benzina o diesel, per quanto magari molto meno inquinanti dell'attuale datato parco auto degli americani. Secondo Schumer l'improvviso boost al settore delle auto elettriche potrebbe creare nuovi posti di lavoro per soddisfare la crescente domanda pilotata dal Governo.

Schumer, non a caso, sostiene che la sua proposta ha ricevuto la benedizione da parte dei lavoratori e delle grandi case automobilistiche.