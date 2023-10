Tutto pronto per la Giga Mexico: Elon Musk ha il permesso di costruire

Di recente vi abbiamo “portato all’interno” delle varie Gigafactory di Tesla, ad esempio vi abbiamo raccontato della Tesla Giga Texas dove nasce il Cybertruck oppure della Giga Fremont dove nascono tutti i modelli S3XY. Oggi sappiamo qualcosa in più sulla Giga Mexico.

Quello che sarà il sesto impianto Tesla dopo Fremont, New York, Shanghai, Berlino e Austin ha finalmente ottenuto tutti i permessi necessari alla costruzione del sito industriale. Come vi abbiamo raccontato nell’articolo Cosa sappiamo sulla nuova Tesla Giga Mexico non è ancora chiaro quali veicoli la società di Elon Musk andrà a produrre in questa fabbrica, è molto probabile però che da qui nasca la “Tesla economica” da 25.000 dollari attualmente in sviluppo.

Come detto già altre volte, Tesla ha sino ad ora solo localizzato il sito e consegnato i documenti necessari alle autorità locali. Ora è appena arrivata la “luce verde” per la costruzione effettiva della fabbrica, da questo momento in poi dunque potranno iniziare i lavori di costruzione effettivi. Ricordiamo che l’annuncio di una nuova Giga Mexico è arrivato lo scorso mese di marzo, in circa 7 mesi dunque Tesla è riuscita a ottenere tutti i permessi necessari, ora avverrà probabilmente un’altra corsa per mettere in funzione l’impianto il prima possibile, magari entro la fine del 2024 per consegnare i primi modelli a inizio 2025, non vogliamo però correre troppo con la fantasia.

Iván Rivas, Segretario all’Economia di Nuevo León, ha comunque fatto luce sulla vicenda: “Tesla sta arrivando, i lavori sono iniziati, i permessi statali e federali sono arrivati. Hanno tutto ciò che serve per costruire, possiamo dunque assicurare che Tesla arriverà a Nuevo León”. Non ci resta che seguire con pazienza lo sviluppo dei lavori.