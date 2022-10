Tutto pronto per EICMA 2022: 1.300 espositori, ospiti e spettacoli su due ruote

Lo scorso mese di luglio EICMA ha presentato al mondo la sua nuova campagna EICMA EFFECT ideata dall'agenzia Yes Marini per l'edizione 2022. Edizione che si avvicina sempre di più e ha ora avuto la sua conferenza stampa sulla cima del "Pirellone", il palazzo di Milano presso cui ha sede il Consiglio Regionale della Lombardia.

L'appuntamento è dall'8 al 13 novembre 2022 presso Fiera Milano Rho, anche se i primi due giorni saranno dedicati in esclusiva a stampa e operatori di settore. Milano si conferma dunque capitale mondiale delle due ruote, del resto alla fiera numero 79 arriveranno 1.300 marchi della filiera di riferimento da 43 Paesi - come annunciato dal presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda assieme al presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri, all'assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Terzi, all’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, al presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e di Maurizio Forte, direttore dell’ufficio di coordinamento promozione del made in Italy di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

Dopo lo stop del 2020, per i motivi che tutti sappiamo, il 2021 ha visto un grande rilancio della fiera fra mille difficoltà, in questo 2022 invece la promessa è di tornare alla più totale normalità. Il digitale ci ha aiutati a superare un periodo difficile come quello dei lockdown dovuti al COVID-19, la gente però oggi più che mai ha voglia di ritrovarsi in presenza, di vedere i prodotti dal vivo, dunque EICMA è più in forma che mai, arriverà forse un tempo in cui il metaverso riuscirà a sostituire tutto ma di certo non è un tempo presente.

Dal giovedì 10 a domenica 13 novembre 2022 dunque la kermesse apre i battenti al grande pubblico degli appassionati con novità, anteprime, piloti delle maggiori serie e personaggi dello spettacolo. E ancora MotoLive sarà una delle attrazioni gratuite più adrenaliniche di EICMA con spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell'arena off-road.