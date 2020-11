Tutto pronto per la BMW Black Week, con servizi e opzioni in offerta

Il Black Friday è ormai un fenomeno globale, che parecchie aziende fanno durare intere settimane, non un solo giorno. Anche i produttori automotive vogliono partecipare, BMW ad esempio è pronta a lanciare la sua Black Week.

La BMW Black Week inizierà il 24 novembre e andrà avanti fino al 30 novembre compreso. Ma di quali offerte parliamo esattamente? I clienti BMW potranno usufruire di sconti fino al 30% su diversi servizi BMW ConnectedDrive e su alcune speciali funzioni. Pensiamo alle informazioni sul traffico in tempo reale, alla predisposizione Apple Carplay e al Connected Package Plus.

Offerte anche su Online Entertainment Voucher, l’Assetto Adattivo M, l’IconicSounds Sport, l’Active Cruise Control con funzione di Stop&Go, BMW Music, BMW Online, BMW High Beam Assistance che regola in autonomia i fari abbaglianti e anabbaglianti, Remote Services e tanto tanto altro, trovate tutti i servizi in offerta nella pagina dedicata.



Durante l’edizione dello scorso anno della BMW Black Week anno sono stati coinvolti 18 mercati differenti, con 19.400 vendite aggiuntive. Fra i servizi più venduti del 2019 troviamo l’opzione High Beam Assistant e il BMW Service Inclusive, vedremo poi i risultati di questo 2020... Purtroppo in questa edizione non ci saranno offerte di prova gratuita di un mese o prodotti CommectedDrive com rinnovo automatico.