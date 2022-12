Pronti a scoprire la prima auto di Honda e Sony? Sarà davvero ipertecnologica

Lo scorso ottobre abbiamo già parlato del primo teaser del veicolo Honda-Sony, pronto per essere presentato al pubblico in occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, edizione 2023. Con gli occhi puntati al 4 gennaio del prossimo anno, ricapitoliamo le caratteristiche chiave del veicolo note a oggi.

Dall’accordo tra Sony e Honda nascerà la nuova Sony Vision S, auto elettrica che dovrebbe debuttare ufficialmente tra 2025 e 2026 sul mercato internazionale, in primis negli Stati Uniti e poi in Giappone. I tre principi che caratterizzeranno la vettura saranno autonomia, aumento e affinità, come dichiarato in più occasioni dallo stesso CEO di Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno. Sony fornirà le tecnologie da dotare al sistema interno, mentre Honda fornirà la sua esperienza di produzione, nonché il suo supporto tecnico e post-vendita.

Per quanto concerne il design, al momento non si conoscono molti dettagli: il teaser pubblicato dalla società per prepararsi alla kermesse di Las Vegas non si lascia sfuggire elementi estetici specifici, tantomeno informazioni sulle specifiche del gruppo propulsore e sulle tecnologie in dotazione. Da interviste precedenti, però, sappiamo che non mancherà la guida autonoma di livello 3 – solo in determinate circostanze – e di livello 2+ per la maggior parte degli scenari quotidiani.

Non mancheranno poi servizi in abbonamento per aggiungere valore al veicolo, come anche tecnologie Sony non automobilistiche: c’è chi parla addirittura della presenza di una PlayStation 5 all’interno della Sony Vision S. Sony Honda Mobility si focalizzerà pertanto sul sistema infotainment e sulla guida avanzata, ma non sono ancora chiare le idee esatte del produttore. Resta quindi ideale attendere maggiori informazioni, in arrivo a inizio 2023.