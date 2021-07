Siete pronti ad accogliere una Ford GT40 elettrica? Sarà il prossimo progetto di Everrati

Everrati è un’azienda inglese che ha l’obiettivo di portare nel futuro auto iconiche e leggendarie del passato, attraverso la loro trasformazione in veicoli ad alte prestazioni ma totalmente elettrici. Tra i tanti progetti curati dall’azienda, vi avevamo già mostrato la Porsche 964 e a quanto pare la prossima auto sarà una GT40 degli anni ‘60.

L’azienda inglese ha stretto una collaborazione con Superperformance, specializzata nella creazione di componenti ad alte prestazioni per le auto più iconiche del passato e in questo progetto avrà il compito di realizzare un telaio su misura per la vettura.

I tecnici sono già al lavoro su un telaio prototipo e, come per tutti i veicoli Everrati, viene applicata una meticolosa attenzione ai dettagli ed ai fattori chiave come la posizione della batteria e la distribuzione del peso per mantenere o migliorare il carattere e l'anima dell'auto originale.

Justin Lunny, il fondatore e CEO di Everrati, ha detto: “Questa è la partnership perfetta. L'unico obiettivo di Everrati e Superformance sono le auto iconiche e Lance e il suo team sono il massimo quando si tratta di costruire telai autorizzati per alcune delle auto più leggendarie della storia. L'unione di questi telai con i nostri avanzati propulsori EV e l'ingegneria di precisione migliorerà le prestazioni mantenendo l'essenza e l'anima dell'originale. Il nostro obiettivo è creare le migliori auto elettriche per chi ama guidare e, allo stesso tempo, rendere queste icone del passato a prova di futuro”.

I dati tecnici della vettura non sono ancora noti, e attualmente i tecnici sono alle prese con l’adattamento del telaio alla nuova componentistica elettrica al posto di quella termica. Il motore elettrico e le batterie verranno scelte e messe a punto direttamente da Everrati e ci aspettiamo potenze di tutto rispetto, com’è stato anche per la trasformazione della Porsche 911 964, che metteva sul piatto più di 500 CV e 500 Nm di coppia.