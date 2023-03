Pronta la ricetta Novitec per la Ferrari 296 GTB: più potenza e che sound

Quando si parla di preparatori per Ferrari, Novitec è tra i più noti perché i suoi kit non snaturano il look originale ma allo stesso tempo migliorano le già strabilianti prestazioni dei modelli originali. Dopo essere rimasti a bocca aperta davanti alla Novitec Ferrari SF90 Spider, oggi il tuner tedesco svela la sua ricetta per la Ferrari 296 GTB.

La 296 GTB di Novitec è apparentemente simile alla vettura che tutti conosciamo, ma presenta alcune sorprese di carattere tecnico che la rendono ancor più speciale. In termini estetici infatti la linea è la medesima, anche se Novitec è al lavoro su un kit estetico che le doni più aggressività, e veste una colorazione grigio scura con grafiche in giallo che ci riportano alla mente la Novitec Ferrari F8 Tributo, ma in questo caso i cerchioni non sono color oro: al posto dei cerchioni di serie, sulla 296 GTB Novitec troviamo un set di cerchioni Vossen NF10 in tinta nera da 21 e 22 pollici rispettivamente per anteriore e posteriore.

Sotto al cofano batte il V6 twin-turbo da 2.9 litri che conosciamo, che solitamente, unito alla componente elettrica, eroga 830 CV, ma in questo caso le è stato donato un nuovo sistema di scarico by Novitec che aumenta la potenza di altri 38 CV, un risultato niente male, tenendo conto che l’auto canta ancora meglio.

Può essere ordinato in acciaio o nel pregiato inconel - in quest’ultimo caso viene avvolto da una placcatura in oro per avere un isolamento termico ottimale - e termina con due bocche da fuoco da 102 millimetri che spuntano minacciose dal posteriore. Quanto al resto della preparazione, sulla 296 GTB di Novitec ci sono anche nuove sospensioni e assetto ribassato di 35 mm, e un’infinita di opzioni su misura per allestire l’abitacolo a proprio piacimento.