Pronta la Renault Mégane E-Tech Electric: 450 km di autonomia e prezzi concorrenziali

Il concept che Renault ha presentato nella seconda metà dello scorso anno, e cioè la Mégane eVision, ha finalmente raggiunto la sua versione definitiva, quella che finalmente entrerà in produzione per raggiungere i garage dei consumatori entro il 2022. Si chiama Mégane E-TECH Electric e promette uno scalino d'ingresso piuttosto basso.

Nel corso della giornata di oggi la casa automobilistica francese ha condiviso col pubblico una serie di immagini, visibili nella galleria in calce, le quali raffigurano un esemplare pronto ma al contempo estensivamente camuffato: fa parte delle 30 unità totalmente identiche che verranno messe in strada per ultimare la fase di sviluppo finale durante l'imminente estate.

Come era lecito attendersi, la silhouette generale del concept del 2020 è rimasta praticamente intonsa, anche se gli elementi più eccentrici hanno deciso di farsi da parte. In ogni caso ci troviamo davanti ad un veicolo elettrico del Segmento C che va a posizionarsi al di sopra della ZOE sfruttando l'ottima piattaforma CMF-EV.

L'architettura consentirà l'installazione di un grintoso motore elettrico da 217 cavalli e di un pacco batterie da 60 kWh. In base a quando riferito dal brand francese gli automobilisti saranno in grado di percorrere fino a 450 chilometri per singola carica in ciclo WLTP.

Su altri dettagli e sull'abitacolo la compagnia non si è ancora espressa in via ufficiale, ma possiamo affermare con una certa tranquillità che la vettura seguirà la scia del nuovo Nissan Ariya per offrire dei comandi prevalentemente touch a scapito dei classici pulsanti fisici, i quali caleranno sensibilmente di numero.

Lo stabilimento di Douai nell'Alta Francia avrà quindi un bel daffare dalla fine di quest'anno, ma avviandoci a chiudere vogliamo parlarvi di un modello già commercializzato: abbiamo provato in strada la Renault Mégane Sporter E-Tech: comodità coniugata alla tecnologia plug-in. Nel caso in cui foste a caccia di una Renault più compatta non potremmo far altro che rimandarvi alla prova della Clio E-Tech Hybrid.