Pronta la batteria di StoreDot che si carica in 10 minuti: produzione di massa dal 2024

Il nome StoreDot vi ricorda qualcosa? Parliamo dell’azienda che nel settembre del 2021 aveva annunciato la batteria per EV in grado di ricaricarsi in 10 minuti, in anticipo su molta concorrenza. Ebbene quella batteria è ora stata installata all’interno di un pacco batteria, pronto per l’uso.

Come ben sappiamo, di annunci di “batterie miracolose” e futuristiche ne arrivano ogni settimana, ci siamo appena occupati della batteria sviluppata ad Harvard capace di resistere a 6.000 cicli di ricarica, con tempi di ricarica attorno ai 10 minuti. Le tecnologie esistono già, spesso e volentieri però sono a uno stato embrionale, funzionano in laboratorio ma non sono pronte per finire in prodotti di serie, in automobili fatte e finite.

Per questo motivo la notizia che stiamo per dare è molto importante. StoreDot ha creato un pacco batteria completo chiamato I-BEAM XFC, la cui sigla XFC indica una ricarica ultra rapida. Cuore di questo battery pack è la tecnologia 100in5 di StoreDot, che permette di recuperare 160 km (100 miglia) di autonomia in appena 5 minuti di connessione alla rete. Quando sarà tutto pronto per la produzione di massa? La società fondata in Israele assicura che la tecnologia 100in5 potrà essere utilizzata dall’industria già nel 2024.

Il battery pack I-BEAM XFC possiede anche una tecnologia brevettata chiamata Structural Cooling, ovvero ogni singola cella è in grado di regolare la propria stabilità termica. Questo permette di dissipare in maniera uniforme il calore lungo tutta la batteria ed evitare punti più caldi, un compromesso necessario per la ricarica rapida. Le batterie capaci di ricaricarsi in 10 minuti escono dunque dai laboratori e iniziano ad affacciarsi sul mercato di massa, chissà quale produttore adotterà la tecnologia I-BEAM XFC. Per ora possiamo dirvi che fra gli investitori di StoreDot troviamo Daimler (Mercedes-Benz, AMG e Smart) e il produttore vietnamita VinFast, la terza casa automobilistica più preziosa al mondo, oltre a Samsung Ventures, Roman Abramovich, la famiglia Wertheimer, TDK, GlenRock e Singulariteam.