Pronta la 'baby' Mercedes per fronteggiare la Tesla Model 3: ecco come sarà

Mercedes è pronta a sfoderare gli artigli e ad affrontare vis-a-vis Tesla nel mercato delle elettriche. Per questa ragione, secondo le indiscrezioni, starebbe pensando ad un modello “baby” che possa fare da concorrenza alla Model 3.

Stando alle indiscrezioni, nel corso dell'anno che verrà la gloriosa azienda tedesca starebbe pensando di lanciare sul mercato una nuova berlina compatta full electric, per rivaleggiare direttamente con la collega americana. Si tratterà di preciso di una nuova “entry level” che dovrebbe ispirarsi al design della Vision EQXX, concept elettrico di Mercedes mostrato a gennaio di un anno fa.

Auto Express ha pubblicato quella che potrebbe essere la versione finale della baby Mercedes, un render a firma Avarvarii della vettura che si baserà sulla piattaforma MMA. "Questa nuova architettura – ha detto il capo di Mercedes Kallenius - inaugura una nuova generazione di tecnologia in termini di chimica della batteria, ed efficienza".

Al suo interno dovrebbe trovare spazio una batteria con un densità di energia di oltre 800 Wh/l, nonché il nuovo sistema di infotainment MB.OS di Mercedes. Farà poi bella mostra un cruscotto digitale widescreen, nonché un pannello di qualità assoluta. La particolarità della nuova Mercedes sarà soprattutto il processore del computer di bordo, che effettuerà dei compiti in “picchi neuromorfici”, ovvero, memorizzerà le attività e le eseguirà una volta sola di modo da risparmiare energia e aumentarne l'autonoma.

Tutto tace per quanto riguarda il nome, visto che inizialmente si era ipotizzato EQA, nomenclatura che a quanto pare sarebbe stata accantonata dai tedeschi in favore di qualcosa di ignoto. La nuova baby tedesca si iscrive in una vera e propria rivoluzione che porterà Mercedes a dire addio a ben 19 modelli storici lasciando spazio a vetture che più si adattano ai tempi e agli utilizzi attuali. A riguardo Ola Kallenius, ha recentemente dichiarato che: "Il punto di ingresso nel mercato futuro da parte di Mercedes sarà diverso da quello di oggi".