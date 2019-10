Pronta la prima auto elettrica al 100% di Lexus: lancio nel 2020

I brand automotive che più hanno investito in campo elettrico devono stare molto attenti: Lexus ha intenzione di lanciare la sua prima vettura elettrica nel 2020.

L'azienda vuole decisamente spingere sull'elettricità, come dimostrano i piani commerciali da qui al 2025: a novembre 2019 verrà presentato il primo modello a batteria del brand, successivamente si penserà a nuove BEV e Plug-in Hybrid realizzate sulla nuova piattaforma elettrica creata ad hoc, mentre dal 2025 tutti i modelli Lexus saranno elettrificati (parliamo di HEV, PHEV, BEV e FCEV, dunque anche a idrogeno).

Secondo l'agenzia Reuters, la vendita della prima BEV della compagnia (elettrica 100% alimentata a batteria) avverrà già nel 2020 in mercati chiave, pensiamo ad esempio alla Cina, al Nord America e altre "piazze" dove la domanda di auto elettriche è particolarmente forte - dunque magari anche diverse aree d'Europa. Queste potrebbero essere parole virgolettate del presidente di Lexus International, Yoshihiro Sawa, che ha parlato proprio con Reuters. Anche un brand importante come Lexus dunque, che ha un ottimo market share in Nord America, si concentra sull'elettrico.

La guerra alle auto tradizionali dunque si intensifica, così come il mercato attuale vuole... certo parliamo quasi certamente di veicoli premium, quando invece ci sarebbe da coprire la fascia medio-bassa del mercato, vedremo se Lexus sarà in grado di sorprenderci da questo punto di vista.