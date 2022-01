Promuovere le camminate e l'uso della bici negli spot delle auto: la nuova legge francese

In molti governi del pianeta, compreso il nostro, molte aziende devono esplicitare le eventuali conseguenze provocate dall’uso eccessivo di una sostanza nociva all’uomo. Questo tipo di comunicazione, vista nel settore del tabacco e dell'alcol, a breve colpirà anche il mondo dell’auto, almeno in territorio francese.

Infatti pare che la Francia sia intenzionata a richiedere che negli spot pubblicitari e radiofonici delle auto venga espressamente citato di utilizzare in primo luogo mezzi di trasporto green, prima di adoperare l’auto, come riportato anche dall’emittente CTV News.

La nuova legge, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° di marzo, richiede la menzione di un messaggio che proponga un trasporto alternativo alla vettura, con slogan del tipo “vai a piedi o in bici per piccoli spostamenti” oppure “utilizza i trasporti pubblici per gli spostamenti quotidiani” e così via. Questo tipo di avvertenze dovranno comparire in ogni tipo di pubblicità, stampata, online, in tv o in radio, sotto forma di messaggio scritto per il materiale destinato alla televisione o alla stampa, mentre negli spot radiofonici dovrà essere chiaramente udibile alla fine del contenuto principale della pubblicità.

Inoltre è stato creato uno specifico hashtag, #SeDéplacerMoinsPolluer, che possiamo tradurre in “muoviti senza inquinare”. Quando la legge sarà in vigore, coloro che non rispetteranno tali requisiti rischiano fino a 50.000 € di multa.

Questa manovra fa parte del piano per ridurre le emissioni in Francia, un paese che ha già dichiarato lo stop della vendita di auto a benzina e diesel entro il 2040. A tal riguardo, Barbara Pompili, ministro per la transizione ecologica francese, ha pubblicato un tweet che dice: “Decarbonizzare i trasporti non significa solo passare ai veicoli elettrici. Significa anche utilizzare, quando possibile, i mezzi pubblici o la bicicletta”. A questo punto ci chiediamo se anche nel nostro paese si attiverà una comunicazione di questo tipo.

Nel frattempo si studiano nuovi metodi di ricarica per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, con un occhio di riguardo al contenimento dei costi e alla semplicità di installazione dei punti di ricarica. Ebbene, in Massachussets stanno testando dei charging point collegati ai pali della luce presenti sul tessuto urbano.