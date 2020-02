Project Vector, l'auto elettrica e senza pilota secondo Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover ha presentato Project Vector, una concept car completamente elettrica e dotata di guida autonoma. Anche il brand inglese entra nell'affollata corsa verso la mobilità next-gen a zero emissioni. Project Vector rientra a sua volta all'intero di Destination Zero: il progetto per rendere le strade del futuro sicure e pulite.

Come per molti altri veicoli concept di questo tipo, Project Vector si presta ad una certa versatilità. L'azienda immagina la possibilità di usare il veicolo elettrico come robot taxi, ma anche per scopi commerciali. Le dimensioni estremamente compatte lo rendono l'ideale per l'uso urbano.

Il pianale è orientato verso la massima modularità, dando lo spazio per una vasta pluralità di assetti e configurazioni diverse.

Questo concept è stato progettato da Jaguar Land Rover al National Automotive Innovation Centre con l'aiuto di alcuni finanziamenti pubblici dal Regno Unito.

Ad ogni modo, Project Vector non è destinato a rimanere sulla carta. Non è un giocattolo creato solamente per pompare il marketing dell'azienda inglese, ma sarà messo veramente su strada tra poco più di 12 mesi. Verso la fine del 2021 Jaguar Land Rover inizierà i primi test del veicolo nel West Midlands. Se la piccola elettrica si dimostrerà all'altezza delle aspettative, nulla esclude che in un futuro non molto lontano la vedremo affollare le strade delle nostre città, consegnando merci e scarrozzando persone in giro per i centri urbani.