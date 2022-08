Project Tornado, l'ultima folle creazione di Gunther Werks per la Porsche 911 '993'

I giorni della Monterey Car Week sono stati un po’ come il Natale per gli appassionati di auto, con tantissimi annunci di nuovi modelli come l’ultima e specialissima Porsche 911 GT3 RS, anche se questa non è stata l’unica perla di Zuffenhausen a far parlare di sé: Gunter Werks infatti si è presentata con la 911 Project Tornado.

Il tuner-costruttore specializzato nel modello Porsche 911 Generazione 993 ha svelato la sua ultima creazione vestita di uno sgargiante arancione metallizzato. Per i meno esperti, la 993 è stata l’ultima Porsche 911 ad adottare il flat-six raffreddato ad aria a cui Gunther Werks è molto legata, e in quest’ultima declinazione il propulsore è stato sviluppato ulteriormente.

Il flat-six twin-turbo da 4.0 litri raffreddato ad aria è stato sviluppato da Rothsport Racing e adotta soluzioni derivate direttamente dalle corse, e in condizioni standard eroga 608 CV, ma in modalità Track arriva a toccare i 710 CV, che vengono poi scaricati sulle ruote posteriori tramite una trasmissione manuale a 6 marce, come da tradizione Gunther Werks, il cui focus è costruire auto analogiche.

Come altri modelli del costruttore, anche in questo caso la carrozzeria della Project Tornado è completamente in fibra di carbonio, un dettaglio che da solo ha permesso di risparmiare 227 kg rispetto alla 993 originale, con un peso totale che adesso ferma l’ago della bilancia a 1225 kg.

Dunque, dopo la potenza extra e la cura dimagrante non poteva mancare un miglioramento dell’aerodinamica, con nuovo paraurti anteriore e un'ala a coda di balena enorme al posteriore, che integra anche delle prese d’aria che incrementano a loro volta la downforce. All’interno invece è un tripudio di materiali nobili, dove fibra di carbonio e Alcantara la fanno da padrone, assieme ai tanti elementi che riprendono la tinta arancione degli esterni.

E a proposito di edizioni speciali su base Porsche, non perdetevi l’ultima restomod di Singer Vehicles che ha dato vita alla 911 Turbo Study Cabriolet.