Project Thunderball Wiesmann, il bolide elettrico costerà 300.000 euro

Emergono interessanti dettagli in merito alla Project Thunderball di Wiesmann, nuovo bolide elettrico dell'atelier tedesco. Nelle scorse ore è stato svelato il prezzo, 300.000 euro, cifra che conferma le enormi qualità della supercar teutonica.

Ciò che racchiude questa splendida spider che strizza l'occhio all'epoca d'oro delle auto scoperte merita senza dubbio la nostra attenzione. Innanzitutto va detto che la Project Thunderball Wiesmann annunciata ad aprile 2022 arriverà solo nel 2024 ma è già attualmente prenotabile. Si tratterà di un'auto con supporto alla ricarica rapida, anche se i tempi non sono stati forniti dal costruttore. Presente anche “un avanzato sistema di gestione termica”, come fatto sapere dalla stessa Wiesmann, per la batteria agli ioni di litio da 800 V e che dovrebbe garantire delle prestazioni ottimali. L'accumulatore ha una capacità di 92 kWh per un'autonomia di 500 km, inoltre si tratterà di una supercar ultralight, visto che la Project Thunderball peserà solo 1.700 kg grazie all'utilizzo un po' ovunque della fibra di carbonio.

Fra le tante chicche installate su questo nuovo bolide tedesco green anche la frenata rigenerativa intelligente che dispone di ben 5 livelli di regolazione, mentre la potenza è scaricata sul posteriore grazie a due motori elettrici installati uno per ruota che sviluppano complessivamente 680 CV per 1.100 Nm di coppia. Incredibile l'accelerazione, da 0 a 100 chilometri orari in soli 2.9 secondi. Restano comunque ancora molti i dettagli da svelare, a cominciare dalla data effettiva di messa in commercio, che rimane un mistero, ma la cosa certa è che la Wiesmann sta facendo di tutto per aumentare l'hype nei confronti del suo gioiello. "Grazie a infinite ricerche e test – le parole di Roheen Berry, CEO di Wiesmann - la roadster unirà la nostra tecnologia di propulsione all'avanguardia su misura, con l'eccellenza ingegneristica tedesca del marchio Wiesmann. Stiamo riportando l'emozione nei veicoli elettrici". E senza dubbio le ultime notizie provenienti dal mondo green, come ad esempio le nuovo foto spia della Porsche Macan EV, non fanno altro che aumentare l'interesse verso un settore che qualche anno fa era stato letteralmente snobbato dai big dell'auto.