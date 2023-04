I programmi sportivi 2023 di BMW: in pista le MINI, le M2 CS Racing e le M4 GT3

Il Gruppo BMW ha presentato oggi 27 aprile i nuovi programmi sportivi italiani 2023, dalla MINI Challenge al Campionato Italiano GT - passando per la BMW M2 CS Racing Cup Italy. Scopriamo tutti i dettagli, analizzando anche le principali caratteristiche tecniche delle vetture in competizione.

I campionati BMW M2 CS Racing Cup e MINI Challenge procederanno di fatto all'unisono a partire dal prossimo 5 maggio, con la prima tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Passando al Campionato Italiano Gran Turismo, a scendere in pista per BMW ci sarà la M4 GT3 del Ceccato Racing Team e anche in questo caso il primo appuntamento sarà nel weekend del 5-7 maggio 2023 a Misano. In basso trovate il calendario in dettaglio delle competizioni, ora però vogliamo dare una veloce occhiata alle caratteristiche tecniche delle vetture.

Per la MINI Challenge scenderanno in pista le MINI John Cooper Works Challenge Lite con motore 2.0 Twin Power Turbo da 231 CV e 320 Nm di coppia, rollbar imbullonato al telaio e cambio di serie con differenziale autobloccante, assieme alle MINI John Cooper Works Challenge Evo che invece avranno un motore 2.0 Twin Power Turbo da 306 CV e 490 Nm di coppia, rollbar saldato al telaio, cambio sequenziale, pinze freno e dischi freno racing.

Le BMW M2 CS Racing della Cup Italy saranno invece dotate di motore a 6 cilindri in linea S55 con tecnologia BMW M TwinPower Turbo da 3.0 litri. Una versione racing capace di erogare 335 kW/450 CV con 550 Nm di coppia. Il motore è di fatto lo stesso della M2 CS stradale, il cambio è a doppia frizione a 7 velocità applicato con apposito software Motorsport. (Al di là delle competizioni ricordiamo che nel 2023 è arrivata la nuova BMW M2 a 6 cilindri)

Infine le due M4 GT3 del BMW Italia Ceccato Racing Team saranno dotate di motore M TwinPower Turbo a 6 cilindri in linea P58 da 3.0 litri capace di arrivare a 590 CV di potenza.

Ecco dunque le date e i circuiti dei campionati BMW M2 CS Racing Cup e MINI Challenge:

1^ Tappa

05-07 maggio 2023 - Misano World Circuit Marco Simoncelli

Viale Daijiro Kato, 10 - 47843 Misano Adriatico (RN)

Km 4.226

2^ Tappa

09-11 giugno 2023 - Autodromo Vallelunga Piero Taruffi

Via della Mola Maggiorana 4/6 - 00063 Campagnano di Roma (RM)

Km 4.085

3^ Tappa

23-25 giugno 2023 - Autodromo Nazionale di Monza

Via Vedano 5 - Parco di Monza - 20900 Monza

Km 5.793

4^ Tappa

07-09 luglio 2023 - Autodromo internazionale del Mugello

Senni-San Carlo 15 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)

Km 5.245

5^ Tappa

29 settembre - 1 ottobre 2023 - Autodromo internazionale del Mugello

Senni-San Carlo 15 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)

Km 5.245

6^ Tappa

27-29 ottobre 2023 - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 - 40026 Imola (BO)

Km 4.909

Queste invece date e circuiti del Campionato Italiano Gran Turismo in cui gareggia la BMW M4 GT3:

5-7 maggio 2023 - Misano

Campionato Italiano GT Sprint

19-21 maggio 2023 - Pergusa

Campionato Italiano GT Endurance

23-25 giugno 2023 - Monza

Campionato Italiano GT Sprint

7-9 luglio 2023 - Mugello

Campionato Italiano GT Endurance

15-17 settembre 2023 - Monza

Campionato Italiano GT Endurance

29 settembre - 1 ottobre 2023 - Mugello

Campionato Italiano GT Sprint

13-15 ottobre 2023 - Vallelunga

Campionato Italiano GT Endurance

27-29 ottobre 2023 - Imola

Campionato Italiano GT Sprint