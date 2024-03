Il progetto della Citroen AX Turbo Superproduction: perchè era follia pura

Nei magici anni '80 circolavano le Fiat Uno Turbo, le Peugeot 205 Gti e la Renault 5 GT, piccole cattive amatissime dai giovani (ma anche da quelli meno), a cui possiamo aggiungerci anche la Citroen AX.

Senza dubbio meno “ambita” rispetto al trio di cui sopra, la piccola francese era decisamente tutto pepe e proprio per questo la casa del double chevron decise di realizzarne una versione folle, atomica, denominata AX Turbo Superproduction.



Il progetto fu lanciato nel 1987, esattamente un anno dopo la presentazione della stessa piccola al salone di Parigi. In quegli anni Citroen aveva la BX 4TC per le Gruppo B, ma non disponeva di un'auto da corsa per i campionati turismo che in quegli anni dominavano le scene (lo avrebbero fatto per un'altra decina di anni), con il DTM e il BTCC.

Cosa fare quindi? Gli ingegneri Citroen decisero di adattare la piccola AX rendendola appunto un'auto da corsa. Peccato però che i progettisti non si limitarono a confrontarsi con le auto della stessa taglia dell'AX, ma decisero di sfidare vetture grandi praticamente il doppio come l'Audi 200 Quattro, la Porsche 911 bi-turbo, la Renault 21 Turbo e la Peugeot 505.



"Che ci importa", avranno pensato gli ingegneri francesi, che affidarono il progetto al preparatore Danielson, realizzando un'auto che ben poco si avvicinava all'AX di serie, ad eccezione del portellone posteriore, unico pezzo originale.

Il risultato fu una vettura da corsa con una potenza che arrivò nell'ultima evoluzione fino a 480 cavalli su un piccolo motore 1360cc. L'auto fu affidata ai due piloti Jean-Pierre Jarier, ex Formula 1, e Carole Vergnaud e seppur non ottenne mai grandi risultati i filmati che la ritraggono in azione lasciano senza fiato.



Il suono della Citroen AX Turbo Superproduzione è pazzesco, e fa inoltre impressione vedere questa piccola vettura competere fra dei “giganti”, quasi come se stesse correndo in un'altra categoria. Non sappiamo quali risultati abbia ottenuto ma in ogni caso la piccola e cattiva AX resta una delle auto più incredibili di quei tempi, un progetto decisamente folle che vide Davide sfidare Golia a viso aperto, senza troppa paura. Le foto che trovate su questa pagina sono prese da Aguttes Auction House, pubblicate in occasione di un'asta del 2020.

