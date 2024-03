'Progetto Amsterdam', così si chiama l'auto elettrica di VW da 20mila euro

Il "progetto Amsterdam" rappresenta una strategia chiave della Volkswagen per introdurre sul mercato un'auto elettrica ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Il CEO dell'azienda, Thomas Schäfer, ha rilasciato qualche dichiarazione attraverso un'informativa ai dipendenti.

Affrontare il problema del costo è cruciale per ampliare l'adozione dei veicoli elettrici, e Volkswagen mira a farlo attraverso questa nuova futura vettura, ma mantenendo un forte segreto aziendale. Questa iniziativa risponde alla crescente domanda di modelli elettrici a prezzi più contenuti. Attualmente, ci sono già modelli sul mercato che si avvicinano a questa fascia di prezzo, come la Citroënë-C3 e la Renault 5 E-Tech, presumibilmente anche la nuova Panda 2024 dovrebbe prendere parte a questa fascia di veicoli.

Uno dei punti di forza di Volkswagen sarà, presumibilmente, l'introduzione della futura architettura SSP (Scalable Systems Platform), progettata per adattarsi a una vasta gamma di veicoli, dalla piccola city car fino ai veicoli ad alte prestazioni. Questo permetterà alla Volkswagen di offrire una gamma completa di veicoli elettrici, incluso un modello entry-level.

Volkswagen sta anche collaborando con altri attori del settore automobilistico, come il gruppo Renault, per esplorare sinergie e ottimizzare i costi di produzione. Queste partnership potrebbero portare a un'elevata redditività nel segmento delle auto compatte elettriche, secondo le affermazioni di Schäfer. Insomma, come vi abbiamo detto più volte, a partire da quest'anno si può iniziare a parlare di auto elettriche economiche. Alcune di queste usciranno già quest'anno, ma si prevede che entro il 2025 quasi tutti i brand di massa avranno il loro "modello economico".

Per quanto riguarda lo sviluppo della Volkswagen ID.2, l'altra "piccola" del gruppo tedesco. L'azienda pare stia facendo progressi significativi con questo veicolo, con previsioni di lancio entro due anni a un prezzo molto competitivo.