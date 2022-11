I profitti delle aziende petrolifere sono scandalosi: così Joe Biden vuole tassare Big Oil

Il 2022 rimarrà nella storia - fra le altre cose - per la Guerra in Ucraina e i prezzi dell'energia schizzati alle stelle. Mentre i cittadini tirano la cinghia, le grandi imprese energetiche registrano utili da record, comprese le società petrolifere. Ebbene Joe Biden ha definito "scandalosi" gli extra profitti delle multinazionali petrolifere.

Qualche esempio: BP ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con 8,5 miliardi di dollari di profitti, Chevron è arrivata a 11,2 miliardi di dollari, mentre Exxon ha superato tutti: addirittura 20 miliardi di dollari. Stando ai dati del Q3 2022, i cinque maggiori player del petrolio hanno incassato più di 50 miliardi di dollari di profitto e secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia la chiusura dell'anno sarà da record: 4.000 miliardi di dollari di profitti per le società del petrolio e del gas.

Il Presidente USA Joe Biden ha attaccato questi ricavi perché non hanno in alcun modo aiutato le famiglie americane, al contrario sono stati ripartiti fra gli azionisti. Per questo motivo sul tavolo è arrivata una bozza per tassare questi extra profitti, nel caso in cui Big Oil (i top player del settore) non aumenterà la produzione o ridurrà i prezzi per i consumatori.

Le parole dette dal Presidente sono state parecchio dure: "Devono smetterla di speculare e approfittare della Guerra in Ucraina, devono concedere una boccata di ossigeno agli americani". L'attuazione di queste norme però è molto difficile se i Repubblicani conquistano Camera o Senato alle elezioni di metà mandato - che avranno luogo la prossima settimana. I Repubblicani infatti incolpano Biden e il suo staff per l'attuale situazione dei prezzi.

Nel frattempo un nuovo studio dice che l'energia rinnovabile costerà 10 volte in meno del gas nel 2028.