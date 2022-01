Il profilo del nuovo Renault Austral 2022, il C-SUV che sostituisce Kadjar

Oramai è ufficiale: Renault ha annunciato che venderà solo auto elettriche a partire dal 2030. Per la fatidica "data X" però c'è ancora del tempo e a breve vedremo arrivare un nuovo SUV di Segmento C a marchio Renault: il nuovo Austral, di cui oggi possiamo ammirare il profilo.

Il marchio francese ha scelto una strategia di marketing molto curiosa: sta svelando un dettaglio alla volta. Lo scorso dicembre siamo venuti a conoscenza del nome Austral, ora invece Renault ha mostrato il profilo della vettura in un ambiente totalmente al buio - e purtroppo anche alzando esposizione e ombre (si, ci abbiamo provato!) non ci sono dati sufficienti per svelare altro.

Ciò che si intravede però fa intuire un veicolo aggressivo, muscoloso e fiero, imbottito di tecnologia e con fari LED C-Shape ormai tipici del design Renault. "Renault Austral unisce elementi stilistici forti che gli conferiscono un design dinamico ed elegante. La qualità si percepisce al primo sguardo. Abbiamo ridotto gli allineamenti della carrozzeria e perfezionato le sporgenze in modo da trasmettere un’immediata sensazione di qualità" ha affermato Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault.

Tra gli elementi stilistici di nuovo Renault Austral possiamo osservare una piega marcata e strutturante sulla parte bassa delle fiancate della carrozzeria - che si inclina in avanti per conferire dinamicità al profilo del veicolo. Non vediamo l'ora di saperne di più.