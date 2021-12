Il profilo della nuova Mercedes-Benz EQXX, l'elettrica che percorre 10 km con 1 kWh

Mercedes-Benz non è partita in quarta con l'elettrico, anzi, la compagnia ha fatto non poca fatica a contrastare la concorrenza con la poco aggressiva EQC (la Mercedes-Benz EQC è un flop?) - criticata soprattutto per il peso e la scarsa autonomia. Le cose però stanno per cambiare: è in arrivo l'elettrica Mercedes più efficiente di sempre.

Se seguite con attenzione le nostre pagine sapete già di cosa stiamo parlando: della nuova Mercedes-Benz Vision EQXX anticipata a novembre, che verrà svelata in via ufficiale il prossimo 3 gennaio al CES di Las Vegas. Torniamo a parlare della vettura perché il brand tedesco ha publicato sul web una nuova immagine teaser, che lascia intravedere il profilo sinuoso e accattivante della vettura, che sarà una quattro porte dal carattere sportivo.

Un carattere sportivo che sarà accompagnato anche da una grandissima efficienza, a oggi il tallone d'Achille di Mercedes-Benz in ambito elettrico. Il marchio della stella a tre punte promette un consumo di 10 km/kWh, una cifra parecchio interessante che potrebbe portare la vettura a toccare i 700 km di autonomia generale.

Basterebbe una batteria da 70 kWh, con il brand che potrebbe aver montato un accumulatore anche più grande. Oppure potremmo aspettarci 600-640 km con una batteria da 60-64 kWh, così da risparmiare sul peso, fino al 3 gennaio 2022 però possiamo solo supporre. Non vediamo l'ora di conoscere la scheda tecnica completa.