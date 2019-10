Via alla produzione della Volkswagen ID.3 il 4 novembre con una cerimonia ufficiale

Ci siamo, la produzione della nuova Volkswagen ID.3 sta ormai per partire: sembra infatti che nell’impianto di Zwickau la produzione di massa abbia il prossimo 4 novembre come data di inizio.

Per il marchio tedesco sarà un gran giorno, storico se vogliamo, poiché si inaugura la produzione di massa di un modello 100% elettrico, soltanto il “la” di un’intera famiglia di EV che avrà molti altri modelli a listino. La stessa Volkswagen ha scritto: “Il countdown è iniziato: sette giorni alla partenza della produzione seriale della ID.3 100% elettrica. Il Cancelliere Angela Merkel e il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess saranno presenti durante la costruzione della prima auto nella linea di montaggio il 4 novembre 2019 presso l’impianto di Zwickau.”

Ci sarà dunque una cerimonia ufficiale con le più alte cariche dello Stato tedesco, che fra l’altro ha aiutato Volkswagen con fondi mirati a convertire un intero impianto all’elettrico - acquistando nuovi macchinari robotizzati e istruendo il personale. A oggi, Zwickau rappresenta infatti il polo industriale più grande ed efficiente d’Europa per quanto riguarda le auto elettriche, a dimostrazione di come Volkswagen sia certamente avanti a qualsiasi altra concorrenza nel vecchio continente. Certo nel 2021 arriverà anche Tesla con la sua Gigafactory 4, a VW resterà comunque l'orgoglio d'esser partita per prima...