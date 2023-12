Produzione Tesla in calo nella Giga Shanghai a fine anno: che succede?

Dopo un settembre fuori dalla Top 10 delle elettriche italiane, la Tesla Model 3 è tornata a graffiare a ottobre e novembre con la versione 2024 (le 10 BEV più vendute a novembre), ma come andrà a dicembre? In Cina la produzione della vettura ha visto un preoccupante calo nel mese di novembre.

Stando a un nuovo report della China Passenger Car Association (CPCA), il volume totale delle Tesla Model 3 e Model Y costruite in Cina presso la Giga Shanghai è stato pari a 82.432 unità. Rispetto al 2022, quando c’era stato il record di 100.291 unità, siamo di fronte a un calo del 18%, in un periodo in cui Tesla spinge al suo massimo la produzione per supportare le vendite e dunque chiudere in bellezza l’ultimo trimestre dell’anno.

Un confronto con un dato record dello scorso anno è probabilmente troppo poco per dire che Tesla è nei guai con la produzione cinese, bisogna però ammettere che la produzione degli ultimi mesi dell’anno è spesso stata inferiore a quella del 2022 - come ben si vede in un grafico realizzato dai nostri colleghi americani di InsideEVs. In generale la produzione del 2023 ha sicuramente superato quella del 2022, anche se manca un mese all’appello, grazie alle performance dei primi 8 mesi dell’anno.

Poi però qualcosa è cambiato. In totale parliamo di 853.603 unità uscite da Shanghai, in crescita del 30% rispetto al 2022. Tesla ha venduto più di 460.000 Model 3 e Model Y in Cina nel corso di quest’anno, +38%, mentre l’esportazione ha superato le 300.000 unità, +20%. Tuttavia il calo della produzione a fine anno potrebbe indicare che Tesla sta pian piano perdendo quote di mercato, in favore di una concorrenza sempre più spietata. Con la fine del 2023 vedremo se i dati globali daranno ragione a questa analisi oppure no...