La produzione della Tesla Model Y inizierà domani nella GigaFactory 3?

Ci siamo, domani potrebbe essere il grande giorno. Secondo un leak la Gigafactory 3 stanziata in Cina potrebbe iniziare a sfornare Tesla Model Y a partire da domani. Lo sostiene il reporter cinese Yan Chang, che già era stato trai primi a provare la Model 3 in patria.

Secondo Yan Chang, che ha anche pubblicato uno scatto che proverebbe la sua tesi, l'inizio della produzione della Model Y sarebbe imminente, questione di davvero poche ore.

L'immagine, a dirla tutta, non è esattamente ad altissima risoluzione, tant'è che ricavarne informazioni precise non sembra possibile. Si legge "Model Y Program Opening Cerimony", l'anno 2020 e quelli che sembrano un 1 e un 7.

Non è chiaro, ad ogni modo, se quella di Chang, un giornalista che ad oggi si è dimostrato estremamente fedele e puntuale nelle sue rivelazioni, sia una supposizione o una solida certezza.

Va ad ogni modo ricordato che all'inizio del mese Tesla ha aperto i preordini per la Model Y in Cina, prova che forse il debutto non avverrà domani, ma così tanto non mancherebbe a prescindere. Sicuramente domani, per forza di cose, questa indiscrezione troverà conferma o una sonora smentita.

Già nelle scorse settimane era emerso un rumor secondo il quale Tesla avrebbe anticipato di molto la release sul mercato della Model Y, l'inizio della produzione per la Cina in questa fase rafforzerebbe dunque anche questa teoria.