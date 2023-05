La produzione della Tesla Model 3 si ferma a Shanghai: la nuova generazione si avvicina?

Ad aprile sono apparse in rete delle immagini che ritraevano la presunta Tesla Model 3 di nuova generazione nascosta sotto ad un telo grigio, e a quanto pare il suo arrivo è imminente a giudicare dai movimenti della Gigafactory di Shanghai. Il blogger cinese Wu Wa ha monitorato lo stabilimento con un drone ed ecco cosa ha scoperto.

Wu Wa ha notato che la produzione della Model Y procede senza sosta mentre quella dell'attuale Model 3 si sarebbe fermata: secondo i rumors, questo arresto servirebbe per la preparazione della Gigafactory ad accogliere la produzione del “Project Highland”, ovvero il nome in codice della nuova Tesla Model 3, che a questo punto dovrebbe iniziare nel corso di giugno.

Tesla China ha smentito tali voci di corridoio, ma questo è successo anche in passato, e poi le indiscrezioni si sono rivelate comunque veritiere, in ogni caso quanto riportato va preso con le pinze, trattandosi comunque di ipotesi. Ricordiamo inoltre che la nuova generazione non porterà soltanto novità a livello estetico, ma anche all’interno dell’abitacolo, come visto dalle immagini spia degli interni della nuova Tesla Model 3, che adesso dovrebbe adottare una strumentazione di fronte al guidatore analoga a quella che si trova a bordo di Model S.