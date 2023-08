La produzione della Tesla Giga Berlin scende a 4.000 veicoli a settimana

La produzione presso la Gigafactory di Tesla vicino a Berlino è scesa a meno di 4.000 unità a settimana. Anche se Tesla aveva raggiunto un picco di produzione di 5.000 unità a settimana a marzo. Tesla attualmente è al primo posto dei marchi che soddisfano maggiormente i clienti.

Le immagini del software interno di Tesla indicano che l'obiettivo per luglio e agosto era stato ridotto a 870 auto al giorno. Tuttavia, la produzione è stata inferiore in alcuni giorni, con solo 692 auto prodotte il 25 luglio e 806 il 28 luglio.

In seguito, l'obiettivo interno è stato ulteriormente abbassato a 750 auto al giorno, secondo fonti anonime tra i lavoratori dello stabilimento. Ciò corrisponderebbe a una produzione settimanale di 3.750 unità.

La Gigafactory di Berlino è impegnata nell'assemblaggio del crossover elettrico Model Y, rappresentando l'unico sito di produzione per questo modello in Germania. Dopo aver raggiunto il picco di produzione di 5.000 unità a settimana, Tesla aveva pianificato l'aggiunta di un terzo turno e stava cercando di implementare un quarto turno alla Giga Berlin nell'aprile per raddoppiare la produzione.

Successivamente però, Tesla avrebbe ridotto i turni di lavoro del sabato e avrebbe assunto meno lavoratori temporanei. Nonostante ciò, la casa americana ha affermato che la produzione continuava a progredire verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

Recentemente altro tema scottante in casa Tesla, è stato la fuga di informazioni: due dipendenti avrebbero diffuso informazioni riservate riguardo gli utenti, i dipendenti, fino addirittura ad arrivare ai benefit e ai compensi dei manager.