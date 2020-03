Via alla produzione della Polestar 2, elettrica con Android che sfida Tesla

Dopo 16 anni di attività (quasi 17 ormai), Tesla è riuscita a diventare un simbolo in tutto il mondo, sinonimo di auto elettriche ad alte prestazioni ma a prezzi concorrenziali (soprattutto dopo l'uscita della Model 3). Volvo e Polestar però si preparano alla controffensiva con la Polestar 2.

Parliamo della nuova vettura del brand Polestar, "reparto" elettrico di Volvo Cars, che da tempo sogna di rispondere per le rime all'azienda californiana. Dopo l'esperimento Polestar 1, la Polestar 2 si piazza sul mercato come la principale rivale della Model 3 - e torniamo a parlarne oggi perché la produzione seriale è finalmente iniziata, dopo anni di attesa.

Iniziata nonostante l'emergenza Coronavirus, che in Cina sembra esser risolta: l'auto infatti è ingegnerizzata in Europa ma viene assemblata a Luqiao, nel Paese asiatico, in un impianto utilizzato sia da Geely Auto che da Volvo. Queste le parole del CEO Polestar Thomas Ingenlath: "Il mondo sta affrontando enormi problemi legati alla pandemia di Coronavirus. Noi iniziamo la produzione in queste circostanze difficili ponendo molta attenzione alla salute e alla sicurezza del nostro personale. Poter partire è un grande risultato, frutto di enormi sforzi, sono fiero del mio team, devo ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto".

Ma come sarà questa Polestar 2? La scheda tecnica parla di una batteria europea da 78 kWh e un'autonomia attorno ai 470 km secondo lo standard WLTP, inoltre il sistema di infotainment è interamente potenziato da Android, con tutti i vantaggi del caso; davvero niente male, non vediamo l'ora di ammirarla dal vivo. Le prime consegne sono previste per la prossima estate.