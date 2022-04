Produzione Ford Mustang e Chevrolet Camaro in pausa: mancano pezzi

Dopo l’interruzione della produzione di veicoli per Toyota e Volvo, anche Ford e General Motors hanno annunciato un periodo di pausa per le rispettive fabbriche dedicate alle Mustang e Chevrolet Camaro, muscle car tra le più apprezzate e acquistate al mondo: la causa è sempre la mancanza di componenti chiave.

Come ripreso dai colleghi di CarScoops, le due società hanno confermato che la produzione di entrambi i veicoli è ora temporaneamente sospesa a causa di problemi nella fornitura di parti essenziali: nel caso di General Motors, la struttura Lansing Grand River Assembly responsabile della costruzione di Camaro, Cadillac CT4 e CT5 avrebbe arrestato il tutto per circa una settimana, ma non a causa dei microchip; la ragione effettiva è tutt’ora non specificata.

Fox Business, invece, ha segnalato che Ford avrebbe problemi con la fornitura di semiconduttori presso lo stabilimento di assemblaggio di Flat Rock nel Michigan, il quale si occupa esclusivamente delle Ford Mustang. Gli altri stabilimenti, invece, sembrano tutti operare normalmente con eccezione di quello collocato a Kansas City, dove viene prodotto l’F-150. Di conseguenza, l’unica muscle car prodotta oggi è la Dodge Challenger; ribadiamo, comunque, che tale interruzione della produzione durerà solamente per qualche giorno o settimana.

