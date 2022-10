Produttori componenti auto temono crisi fabbriche con passaggio a elettrico

La recente crisi globale e il cambio di politiche per fermare la vendita di auto termiche sta evidenziando alcuni grattacapi dei produttori di componenti per veicoli: se da una parte produrre le batterie consuma tantissima energia, dall’altra alcuni fornitori europei temono una crisi per gli impianti con il passaggio all’elettrico.

Come riportato da Carscoops, alcuni fornitori di componenti del Vecchio Continente ora coinvolti nella produzione di parti per motori a combustione interna temono una futura crisi del settore con il passaggio ai veicoli elettrici. Con gli EV ancora alla ricerca del loro pieno potenziale di vendita – come dimostra il mercato affatto redditizio in Cina -, gli investimenti in nuove attrezzature per convertire gli impianti dai mezzi ICE agli EV potrebbero compromettere la loro sopravvivenza.

Un esempio viene fornito da Evtec Aluminium, fornitore di componenti per motori di Jaguar Land Rover. In passato il “Dieselgate” di Volkswagen ha colpito duramente la società, in quanto un investimento multimilionario per macchinari dedicati alla produzione di componenti per motori diesel si è rivelato una enorme perdita. Altre società stanno condividendo gli stessi timori, a causa della necessità di spese importanti per una grande incognita.

Insomma, da una parte si ha un mercato in declino ma che continua a vendere; dall’altro, si ha un segmento emergente che ancora non mostra risultati convincenti a livello internazionale. Quale deve essere la strada giusta da prendere? Per il consulente Bernd Bohr, mentre i produttori più grandi con risorse abbondanti molto probabilmente sopravviveranno, quelli più piccoli dovranno considerare la diversificazione e, magari, affrontare la possibilità molto concreta di cessare l'attività.

Il futuro, dunque, è molto incerto.