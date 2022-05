Prodrive P25: il preparatore inglese svelerà una restomod della Subaru Impreza 22B?

Prodrive è uno dei costruttori e preparatori più importanti in ambito motoristico, e i più appassionati di voi sapranno che l’azienda inglese ha sviluppato e schierato nei rally le iconiche Subaru Impreza STI di Colin McRae e Richard Burns, e per festeggiare il 25° anniversario presenterà una speciale Impreza rivisitata in chiave moderna.

Sull’account Instagram ufficiale di Prodrive è stata pubblicata un’immagine che ritrae la silhouette chiaramente riconducibile al profilo che contraddistingue la Subaru Impreza 22B, assieme alla sigla P25 (Prodrive collaborò con Subaru per creare la serie limitata Impreza P1), che indicherebbe il nome dell’azienda seguito dal numero riferito all’anniversario del brand.

Da notare poi che tra gli hashtag della caption leggiamo “iconredefined”, che ci fa pensare ad una possibile restomod della mitica Impreza, che potrebbe mantenere il look senza tempo dell’auto originale con una meccanica al passo con i tempi, con prestazioni ed efficienza migliorate. Fortunatamente non ci sarà molto tempo da aspettare, dato che la P25 verrà svelata il prossimo 25 maggio.

Un annuncio inaspettato che farà la gioia degli appassionati della casa delle Pleiadi, che sono rimasti scottati dalle ultime scelte effettuate dal marchio, che ha annunciato la fine della Subaru WRX STI per puntare all’elettrico. Infine non è scontato pensare che la Prodrive P25 possa essere un’edizione limitata, proprio come il Prodrive Hunter, l’hypercar delle auto offroad che ha vinto anche la Dakar 2022.