La Prodrive Hunter da Dakar diventa di serie: è l'hypercar delle auto offroad

Ci sono case che stanno mettendo a punto delle versioni fuoristrada delle loro supercar: ad esempio Lamborghini con la sua Huracan Sterrato. Ma perché adattare una supercar all’offroad e non costruite direttamente una hypercar per tutti i terreni? Ed è qui che entra in gioco la Prodrive Hunter, la Ferrari dell’offroad.

L’auto vice campionessa della Dakar 2022 con Sebastien Loeb, la BRX Hunter T1+, è passata nuovamente sotto le grinfie di Prodrive, che ha deciso di dare vita ad una versione stradale di questo mezzo, che per assurdo diventa ancor più capace non essendo imbrigliato dai regolamenti di classe. E con più capace intendiamo che la sua potenza è cresciuta della metà.

Il motore Ford da 3.5 litri V6 equipaggiato sulla Prodrive Hunter adesso eroga più di 600 CV e 700 Nm di coppia, numeri che le permettono di raggiungere i 100 km/h in meno di 4 secondi con una velocità massima prossima ai 300 km/h, che si può raggiungere montando degli pneumatici stradali al posto delle ruote da 35 pollici utilizzate nell’offroad. Capite perché la definiamo l’hypercar del fuoristrada?

Nonostante la strabordante potenza di cui dispone, l’Hunter continua ad essere un veicolo pronto per ogni terreno, non a caso dispone di 400 mm di escursione per ogni ruota, addirittura 50 mm in più rispetto alla variante da competizione utilizzata alla Dakar. Inoltre vanta tre differenziali (anteriore, centrale e posteriore) abbinati ad un cambio al volante con 6 rapporti e alla trazione integrale.

Nulla la può fermare, nemmeno la mancanza di benzina, dal momento che viene equipaggiata con un enorme serbatoio da 480 litri, un dato spaventoso specialmente se pensiamo all’impennata dei prezzi del carburante a seguito del conflitto russo-ucraino.

La Prodrive Hunter verrà costruita a Banbury, nel Regno Unito, e l’azienda darà vita soltanto a 25 esemplari, ognuno con un prezzo di 1,25 milioni di sterline (circa 1,49 milioni di euro al cambio attuale), il primo dei quali è già stato ordinato dal principe del Bahrain.