Prodrive annuncia l'Impreza P25, una restomod che celebra i successi nei rally della 22B

Qualche giorno fa Prodrive aveva annunciato di essere al lavoro su un mezzo speciale per festeggiare il 25° anniversario dal fortunato debutto della Subaru Impreza 22B nel mondiale WRC del 1997, e finalmente è arrivato il momento di togliere i veli dalla Impreza P25, una sorta di restomd che riporta in auge la gloriosa 22B.

P25 significa Prodrive 25, per celebrare i successi del preparatore e costruttore inglese nei rally, che 25 anni fa sostituì l’altrettanto iconica Subaru Impreza 555 con l’Impreza 22B, diventata poi una pietra miliare del motorsport con le vittorie di Colin McRae.

A prima vista sembra di essere al cospetto di una normalissima 22B vestita con la classica tinta Sonic Blue, ma Prodrive assicura che l’evoluzione rispetto al passato è evidente. Sarà più potente, leggera e molto più capace dell’auto originale da cui deriva. In questa configurazione, il motore boxer da 2.5 litri arriva ad erogare 406 CV e scarica ogni singolo puledro su tutte e quattro le ruote motrici attraverso un rinnovato cambio semi-automatico a 6 rapporti con palette al volante. Il peso invece cala grazie all’uso intensivo della fibra di carbonio.

A proposito del progetto, Dave Richards, fondatore di Prodrive, ha dichiarato: “L’Impreza 22B originale è considerata la più iconica delle Subaru ed è molto ricercata. Volevamo migliorare tutto ciò che rendeva quell'auto così speciale applicando la tecnologia più recente per creare la nostra interpretazione moderna di un'auto che ha stabilito un posto nella storia dell’automobilismo”.

Prodrive costruirà soltanto 25 esemplari della Impreza P25 (ricordiamo che in passato Prodrive costruì anche la P1 riservata al mercato europeo e inglese) e la presenterà in forma ufficiale al Festival of Speed di Goodwood 2022 previsto per la fine di giugno, dove la vedremo anche in azione sulla salita che porta alla villa di Lord March.